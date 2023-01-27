Kar düşmeyen Çankırı’da çiftçilere kuraklık uyarısı: ‘Mutlaka kuraklık sigortası yaptırın”

Çankırı’da sonbahar ve kış mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi sebebiyle kuraklık yaşanıyor. Yaşanan kuraklıkla ilgili açıklamada bulunan Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, arpa ve buğdayın çimlenmesinden sorun yaşandığını belirterek, “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı üreticilerin mutlaka ürün ve kuraklık sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Çankırı’da sonbahar ve kış mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi sebebiyle kuraklık yaşanıyor. Kuraklık sebebiyle, sonbaharda ekilen arpa ve buğdayların köklerinde sararma yaşanmaya başladı. Kuraklık sebebiyle tarım arazilerince incelemelerde bulunan Çankırı Ziraat Odası ekipleri, ekili ürünlerin çimlenmesinde de sorun yaşanmaya başladığını tespit etti. Yaşanan kuraklıkla ilgili açıklamalarda bulunan Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, yağışların etkili olmaması durumunda kuraklığın tarım alanlarını önemli şekilde etkileyeceğini söyledi.

“İlimiz şu anda Türkiye’nin en kurak şehirleri arasında yer almaktadır”

Çankırı’nın en kurak iller arasında yer aldığını ifade eden Gamzeli, “Kuraklığı, bütün dünyada olduğu gibi ilçemizde de ciddi bir şekilde yaşamaya başladık. İlimiz şu anda Türkiye’nin en kurak şehirleri arasında yer almaktadır. İlimizde, Ekim, Kasım, aralık ve Ocak aylarında kar ve yağış düşmemesi sebebiyle ekim alanlarımızda buğday ve arpa çıkışlarını olumsuz etkilemiştir. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar gerçekleşmezse üretimi ve üreticilerimizi zor günler beklemektedir. İlimiz tarım alanlarının yeterince yağış alamaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle yaptığımız arazi kontrollerinde, bazı ekili alanlarda çimlenmede sorun olduğu, köklerde sararma meydana geldiğini gördük. Yağışsız geçen her gün bizi kuraklığa doğru götürüyor” dedi.

“Kuraklık sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyorum”

Çiftçilere uyarılarda bulunan Gamzeli, “Kış yağışlarının yanında Mart, Nisan ve Mayıs ayındaki yağışlar da kışlık yağışlar açısından daha da önemli hale geldi. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların yeterince gerçekleşmemesi durumunda ekimleri gerçekleştirilecek diğer ürünler için de sıkıntılı bir döneme girebiliriz. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde kuraklık riski oldukça artmaktadır. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı üreticilerin mutlaka ürün ve kuraklık sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Tüm üreticilerimizin sigortalardan faydalanabilmesi için sigorta fiyatlarındaki devlet katkısının arttırılması sağlanarak üreticilerimizin ödeyebileceği hale getirilmesini talep ediyoruz. Köy bazlı kuraklık sigortasının parsel bazlı olarak değerlendirilerek kullanılmasını istiyoruz” diye konuştu.