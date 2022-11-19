Kablo hırsızı JASAT’tan kaçamadı

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde haberleşme ve enerji kablolarını çalan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şabanözü ilçesine bağlı Bulduk köyündeki telefon hattı kablolarının çalındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Şabanözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, kabloları çalan şahsın kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Çankırı İl Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çankırı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “kasten yaralama" ve "basit yaralama” suçlarından aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.