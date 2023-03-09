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Jandarmadan vatandaşlara güvenli internet kullanımı eğitimi

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Jandarmadan vatandaşlara güvenli internet kullanımı eğitimi

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele çerçevesinden 120 vatandaşa eğitim verildi.

ÇANKIRI 09.03.2023, 13:23
Jandarmadan vatandaşlara güvenli internet kullanımı eğitimi

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele çerçevesinden 120 vatandaşa eğitim verildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için ’şimdi, haydi, hep birlikte iş başına’ sloganıyla okullarda anne, anne adayları ve öğretmenlere “En İyi Narkotik Polisi Anne” Projesi çerçevesinde eğitim verdi. Eğitimlerde ayrıca internet üzerinden meydana gelen dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı konularında da 120 vatandaşa eğitim verildi.

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