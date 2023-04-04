Jandarma ekipleri Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde hayvanları unutmadı

Çankırı’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi, farkındalık oluşturmak 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde sokak hayvanlarını besledi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvan Koruma Timi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde de farkındalık oluşturmak için sokak hayvanlarını besledi. Mama dağıtan ekipler, sokak hayvanlarının yıl boyunca yalnız bırakılmaması gerektiği mesajını verdi.