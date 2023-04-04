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Jandarma ekipleri Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde hayvanları unutmadı
ÇANKIRI'DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI ÇEVRE DOĞA VE HAYVAN KORUMA TİMİ, FARKINDALIK OLUŞTURMAK 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARINI KORUMA GÜNÜ'NDE SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ.
ÇANKIRI 04.04.2023, 15:19
Çankırı’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi, farkındalık oluşturmak 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde sokak hayvanlarını besledi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvan Koruma Timi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde de farkındalık oluşturmak için sokak hayvanlarını besledi. Mama dağıtan ekipler, sokak hayvanlarının yıl boyunca yalnız bırakılmaması gerektiği mesajını verdi.