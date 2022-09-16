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Jandarma ekipleri okullarda annelere “uyuşturucu ile mücadele” eğitimi verdi
Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde, okullarda öğrencilerin annelerine ve anne adaylarına eğitim verildi.
ÇANKIRI 16.09.2022, 13:22
Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde, okullarda öğrencilerin annelerine ve anne adaylarına eğitim verildi.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacı ile yürütülen çalışmalar amacıyla, “Şimdi, haydi, hep birlikte iş başına” sloganıyla, okullarda anne, anne adayları ve öğretmenlere eğitim verildi. “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlere 150 kişi katıldı.
Eğitimlerde, annelere çocukların uyuşturucudan korunmasını sağlamaları ve farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bilgiler verildi.
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|4
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|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
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|15
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|14
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|9
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|7
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|7
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|6
|6
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|6
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|6
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|4
|18. West Ham United
|6
|4
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|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
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|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
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|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
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|0
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