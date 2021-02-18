İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel yarışma

Çankırı’da İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı anısına ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenleniyor.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "TBMM tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde 5649 sayılı ’İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanun’a geçici bir madde eklenerek 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca İstiklâl Marşımızın daha iyi anlaşılması, mill değerlerimizin içselleştirilmesi amacıyla ’On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ temalı lise öğrencileri arasında kompozisyon, ortaokul öğrencileri arasında ise resim yarışması düzenlenecek. Öğrencilerin yarışmaya 5 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek, yarışma sonuçları ise İl Müftülüğü tarafından 12 Mart 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.