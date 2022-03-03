Irak Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Alhawash Rektör Çiftçi’yi ziyaret etti

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Irak Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Prof. Dr. Hüssein B. Alhawash’ı makamında ağırladı.

Irak Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Prof. Dr. Hüssein B. Alhawash Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrenim gören Irak uyruklu öğrencilerin durumlarının yanı sıra, bundan sonra gerçekleştirilecek olan yeni öğrenci değişim programları, mevcut öğrencilere sağlanacak imkanlar ve sosyal projeler üzerine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çiftçi, aynı coğrafyada, kültürel olarak benzer motifleri taşıyan bir ülkenin öğrencilerinin eğitimini üstlenmekten ve bu ülkenin öğrencilerini misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getirirken bundan sonraki iş birliklerinin daha geniş perspektifte olacağını ve daha geniş bir öğrenci yelpazesini kapsayacak şekilde devam edeceğini söyledi.

Rektör Çiftçi, Irak ile aramızda politik bir sınır olsa bile kültürel anlamda birçok ortak yönümüzün olduğunu ve aynı coğrafyada yaşıyor olmamız hasebiyle kültürel bağlarımızın kopmadığını vurguladı.

Ziyaretle ilgili konuşan Çiftçi, “Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak iki ülke arasındaki bu bağları daha da güçlendirmek ve geliştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Diğer yabancı uyruklu öğrencilerimizde olduğu gibi Irak vatandaşı öğrencilerimizi de en iyi şekilde yetiştirerek ülkelerine donanımlı bir şekilde gönderiyoruz. Bu öğrencilerimizin birer kültür elçisi ve tanıtım gönüllüsü olduğundan yola çıkarak onlara yabancı olmayan kültürümüzü, tarihimizi aktarıyor ve güzel Türkçemizi öğretiyoruz. Sayın Müsteşarımızla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İlişkilerimiz bundan sonra daha da güçlenerek devam edecektir” dedi.

Rektör Çiftçi’ye hem kendisine hem de Iraklı öğrencilere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerini ileten Kültür Müsteşarı Prof. Dr. Hüssein B. Alhawash, “Sayın Rektörümüzle olduğu gibi Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerimizle de sürekli iletişim halindeyiz. Durumlarını yakından takip ediyoruz. Çankırı’da ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bulunmaktan ve kendilerine gösterilen yaklaşım ve misafirperverlikten son derece memnunlar. Bu anlamda Çankırı halkına ve üniversitemize teşekkür ediyoruz. Eğitim anlamında da Çankırı Karatekin Üniversitesi çok iyi bir yerde. Eğitim gören öğrencilerimizin telkin ve referanslarıyla her geçen gün Çankırı’ya gelmek isteyen öğrenci sayımız artıyor. Bu anlamda Sayın Rektörümüzle gerekli görüşmeleri yaptık. Altyapı çalışmalarını hızlandıracağız. İlişkilerimiz daha da gelişerek güçlenmeye devam edecektir” diye konuştu.

Görüşme, karşılıklı iyi temenniler ve hediye takdimi ile son buldu.