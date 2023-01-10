Hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerinden kaçamadı

Çankırı’nın girdiği evden hırsızlık yapan jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde bir eve giren şahıs, çeşitli eşyalar çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.