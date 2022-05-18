“Her Çocuk Sevgiyi Hak Eder” tiyatro oyununa büyük beğeni

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tiyatro ekibi tarafından hazırlanan Sağlık Bilimleri Fakültesi tiyatro ekibi tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

“Gençlik Haftası Kutlama Etkinlikleri” çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tiyatro ekibi tarafından hazırlanan ve 100. Yıl Kültür Merkezinde sahnelenen “Her Çocuk Sevgiyi Hak Eder” tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Görevlisi Dr. Gül Kadan’ın yazıp yönettiği, oyuncu kadrosu ve teknik ekibini öğrencilerin oluşturduğu tiyatroya, ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Tiyatro eserinin yazarı ve yönetmeni Dr. Gül Kadan, oyun sahnelenmeden önce bir teşekkür konuşması yaparak toplumsal bir sorun olarak zorla evlendirilen ve suça sürüklenen çocukların yaşadıklarını zaman zaman mizahi, zaman zaman dramatize ederek anlattıkları bu oyunda kendilerine destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi tiyatro ekibi öğrencilerinin başarılı performansları ile sahnelenen oyun, tiyatro severlerden büyük beğeni topladı.

ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, büyük bir emek ve zaman harcanarak ortaya konan ve toplumun kanayan yaralarından birisi olan çocuk gelin konusunda önemli mesajlar içeren oyunu çok beğendiğini ifade ederek emek veren herkese teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan ve fakülte yönetimi tarafından tiyatro oyuncularına teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.