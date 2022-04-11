‘Gıdaya Artı Katanlar’dan biri de ‘Yoka Fonksiyonel Gıda’ oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Didar Üçüncüoğlu’nun Üçüncüoğlu’nun projesi, Gıdaya Artı Katanlar-Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesinde birincilik ödülüne layık görüldü.

25-26 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) ile Healthy Life Gastronomy’nin işbirliği ve Türkiye Aşcılar Federasyonunun (TAFED) uygulamaları ile zenginleştirdiği Gıdaya Artı Katanlar-Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Didar Üçüncüoğlu’nun ÇAKÜ Teknokent’te kurmuş olduğu Yoka Fonksiyonel Gıda Şirketi ‘En Yenilikçi Gıda Girişimcisi/ Startup’ kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Obezite, sürdürülebilir tarım, gıda kaybı ve gıda atıkları ile iklim değişikliği başlıklarının öneminin bir kez daha vurgulandığı bu etkinlikte, güncel gıda politikalarına uygun faaliyet gösteren ÇAKÜ Teknokent bünyesinde kurulan Yoka Fonksiyonel Gıda Şirketi ve de ürünleri, ödül töreni gecesinde büyük takdir topladı.