Genç Yeşilay Topluluğu’ndan Rektör Çiftçi’ye ziyaret

Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret ederek, farkındalık çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundular.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Genç Yeşilay Topluluğu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette, ‘bağımlılıklar ile mücadele yerel eylem planı’ çerçevesinde bağımlılık yapan maddelere talebin önlenmesi ve bağımlılıklar ile mücadele konusunda farkındalık oluşturup öğrencilere ve personellere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri planlamaları ve diğer farkındalık etkinlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Genç Yeşilay ekibine koruyucu ve önleyici faaliyetlerini hayata geçirmeleri noktasında her zaman destek verdiklerini ileterek, alan çalışmalarına hız vermelerini ve fırsat buldukça bu çalışmalara katılmak istediğini söyledi. Rektör Çiftçi, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan analiz ve sosyal etkinliklerin makale, tez ve bilimsel çalışmalara dönüştürülmesi ve bir rapor haline getirilmesinin önemli olduğunu ve bu konuda adımlar atacaklarını belirterek, “ Biz üniversite olarak ülkemiz ve özellikle gençlerimiz için çok önemli bir husus olan bağımlılıkla mücadele ve ‘Yeşilay Gönüllülük Hareketi’ konusunda her zaman sizlerin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Yeşilay Üniversite Temsilcisi Uzm. Psikolog Elif Ayten Kayar ilgili çalışmalarda üniversite öğrencileri ile el ele verdiklerini ve Çankırı faaliyetlerini üniversite adına sürdürdüklerini iletti. Yeşilay Öğrenci Topluluğu Danışmanı Arş. Gör. Enis Sert, İstanbul Sepetçiler Kasrı’na düzenlenmesi planlanan gezinin önemine değindi ve. Rektör Çiftçi’den planlanan eğitim gezisinin yolculuk süreci ile ilgili destek istedi.

Genç Yeşilay Derneği Öğrenci Vekil Başkanları Sümeyye Özveren ve Şuayip Alhaj konu ile ilgili Yeşilay faaliyet ve çalışmalarını Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye sundu. Genç Yeşilay öğrenci topluluğu ve yönetim kurulu, Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Hilal-i Ahdar” yazılı el emeği tablo ve Yeşilay hediyelerini takdim etti.