“Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda” Çankırı Karatekin Üniversitesi ikinci oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı “Geçmişin Gölgesinde” adlı radyo belgeseli TRT tarafından düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ikinci oldu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda finale kalan projeler, ödül gecesinde sahiplerini buldu. Geceye, finale kalan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri 2 proje ile katıldı. Ödül töreninde danışmanlığını Öğr. Gör. Salih Köse’nin yaptığı, yapımını Nisa Nur Küsmen, Emre Taş ve Alperen Ayhan’ın üstlendiği “Geçmişin Gölgesinde” adlı radyo belgeseli “radyo yayıncılığı” dalında ikincilik ödülünün sahibi oldu.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcıları, iletişimciler ve akademisyenlerin katıldığı programda, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi yarışmaya katılan öğrencilerini yalnız bırakmayarak yanlarında oldu.

Ödül gecesinde öğrencilerine destek veren ve mutluluklarına ortak olan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Harun Çiftçi, “115 üniversiteden 2213 öğrencinin 1615 proje ile katıldığı yarışmada öğrencilerimiz kendi kategorilerinde son 10’a kalarak bizleri gururlandırmıştı. Bu gece ise öğrencilerimiz Nisa Nur Küsmen, Emre Taş ve Alperen Ayhan’ın yapımını üstlendiği “Geçmişin Gölgesinde” adlı radyo belgeseli “radyo yayıncılığı” dalında aldıkları ikincilik ödülü ile gururumuzu büyük bir mutluluğa dönüştürdüler. Sanat bir davanın, duygunun, verilmek istenen mesajın, toplumsal olayların estetiğini ortaya çıkarma marifetidir. Sanatçı da bu estetiği kendi hayal dünyası ve vizyonu doğrultusunda ruh güzelliği ile birleştiren bireydir. Bu anlamda biz sanata ve sanatçıya saygı duyuyoruz. İşte bugün öğrencilerimiz de bu saygıyı hak eden işler ortaya çıkartarak göğsümüzü kabarttılar. Emek veren tüm arkadaşlarıma, öğrencilerime teşekkür ediyor ve tebriklerimi iletiyorum. Biz öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizi, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye, onlara pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin girişimcilik ruhunu destekleyen ve onların önünü açan Türkiye’nin yayıncılık anlamındaki hafızası olan TRT’ye, TRT Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’ya ve TRT çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.