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Firari şahıslar JASAT’tan kaçamadı
Çankırı’nda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
ÇANKIRI 05.01.2023, 17:07
Çankırı’nda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.
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