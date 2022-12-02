Engelli bireyler usta şefler eşliğinde hünerlerini sergiledi

Çankırı’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde engelli bireyler usta şefler eşliğinde ‘waffle’ yaptı. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran engelli bireylerin hünerlerini gösterdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Çankırı’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte engelli bireyler, ‘waffle’ yaparak hünerlerini gösterdi. İl merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte şefler eşliğinde tatlı yapan engelli bireyler, engelli bireylerin sosyalleşmesine farkındalık oluşturdu. Müziğin ritmine kapılıp hem dans eden hem de tatlı yapan engelli bireyler doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da çocukları yalnız bırakmadı. İstedikleri malzemeler ile kendilerine özel tatlı yapan çocukların hünerlerini gösterdiği anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin ardından tatlı yapan engelli bireylere çeşitli ödüller verildi.