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Durdurulan araçta 2 bin 505 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 2 gözaltı
ÇANKIRI’DA ŞÜPHELİ ARAÇTAN 2505 ADET SENTETİK ECZA HAPI, 5,63 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
ÇANKIRI 04.04.2023, 14:49
Çankırı’da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 bin 505 adet sentetik ecza hapı, 5,63 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda 2 bin 505 adet sentetik ecza hapı, 5,63 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.