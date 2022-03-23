Dünya Şiir Günü’nü Vali Ayaz ve Rektör Çiftçi şiir seslendirerek kutladı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Dünya Şiir Günü’nde şiir seslendirdi.

21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü ve ÇAKÜ Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından düzenlenen “Bugün Şiir Konuşuyor Şiir Dinletisi ve Hayat İçin Şiir Daima Konferansı” yoğun ilgi gördü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve eşleri Melike Ayaz hanımefendi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve eşleri Esen Çiftçi hanımefendi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

“Şiir Şiir Türkiye” video gösteriminin ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 21 Mart Dünya Şiir Günü gibi anlamlı, duygu ve samimiyet yüklü bir günde şiirseverlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çiftçi

Edebiyatın medeniyetlerin en önemli unsuru olduğunu belirten Çiftçi, “Tabii edebiyatın içerisinde de şiir çok önemli bir yere sahiptir. Bazen duygusal olarak öyle dolarsınız ki bu duyguların taşma noktasında alırsınız elinize kağıt kalemi duygularınızı mısralara dökersiniz, anlam yüklü kelimeler olarak. Geleceğe miras bırakırsınız duygularınızı, geçmişten bir not iletirsiniz çağlar sonrasına. Edebiyat bizim ruh halimizi olduğu gibi yansıtan bir sanattır. Edebiyatı iyi olan bir toplumdan kötülük çıkmaz. Edebi toplumlar aynı zamanda erdemli topluluklardır. Biz bilgiyle gelen, duyguyla süslenen olgunlaşma sürecinin de taşıyıcı bir halkası olacağız burada” dedi.

Rektör Çiftçi, konuşmasının ardından günün ilk şiiri olarak Yahya Kemal Bayatlı’nın Sessiz Gemi şiirini seslendirdi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Yıldırım’ın Mevlana Celaleddin Rumi’nin Etme şirini seslendirmesinin ardından ÇAKÜ Kariyer Merkezi Öğretim Görevlisi Alptuğ Topaktaş, “ Hayat İçin Şiir Daima” konferansı ile şiirin tanımı, şairlerin şiir yazarken yaşadıkları ruh halleri ve şiirin insan ruhuna kattığı olgular üzerine katılımcılarla samimi paylaşımlarda bulundu. Konferansın ardından etkinlik Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyenleri, idari personeli ve öğrencilerinin ünlü şairlerin birbirinden güzel şiirlerini seslendirmeleri ile devam etti. 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinliği Çankırı Valisi Abdullah Ayaz’ın Necip Fazıl Kısakürek’in, “Ruh” isimli şiirini seslendirmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.