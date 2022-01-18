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“Doğada Sanat- Kış Çalıştayı” Ilgaz’da gerçekleştirildi
Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından Ilgaz’da düzenlenen “Doğada Sanat-Kış Çalıştayı”nda öğrenciler, kar manzarası içinde sanatsal üretim biçimini deneyimledi.
ÇANKIRI 18.01.2022, 16:45
Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından Ilgaz’da düzenlenen “Doğada Sanat-Kış Çalıştayı”nda öğrenciler, kar manzarası içinde sanatsal üretim biçimini deneyimledi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Arş. Gör. Dr. Esra Ertuğrul Tomsuk tarafından ikincisi düzenlenen “Doğada Sanat- Kış Çalıştayı” Ilgaz’da gerçekleştirildi.
Doğayla iç içe Ilgaz’ın büyüleyici kar manzarası içinde sanatsal üretim biçimi deneyimleyen öğrenciler, doğanın malzemeleriyle, doğa-insan uyumuna ve birlikteliğine yönelik işler ürettiler.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ilki sonbahar konseptiyle Alpsarı Göletinde gerçekleştirilmişti.
Çalıştayların devam edeceği belirtildi.