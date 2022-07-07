Darbeler, "Türkiye`de Darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Konferansı”nda ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde düzenlenen konferansta konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Özdemir, Türkiye’de darbelerin temel sebeplerinin vurgulanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde birçok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikler çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Özdemir’in yer aldığı, "Türkiye`de Darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Konferansı”nda darbeler ele alındı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Gürbüz Özdemir, 15 Temmuz darbe girişimini ve karşılığında ortaya konulan direnişi gerçek manada anlamak ve resmi prosedürlerin malzemesi yapmamak gerektiğini vurguladı.

Tekrarlanan ve arkasındaki sebepleri incelemeden sadece duygusallık vurgusuyla ele alınan konuların bir süre sonra kanıksanacağını ve gün geçtikçe zihinlerde sıradanlaşacağını ifade eden Özdemir, Türkiye’de darbelerin temel sebeplerinin vurgulanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Literatürden getirdiği örneklerle darbenin tanımından, darbe çeşitlerinden ve özellikle başarısız darbe türünden bahseden Prof. Dr. Gürbüz Özdemir, Türkiye’de yapılan tüm darbeleri ve 15 Temmuz darbe girişimini anlamlandırmak amacı ile bilgiler aktardı.

Darbeye yol açan sebeplerin ortadan kaldırabilmesi için Türkiye’de demokrasinin ve demokratik vatandaşlık bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Özdemir, devletin ideolojik kaygılarla hareket eden bir aygıt olmaktan çıkarılarak her kesime eşit mesafede duran bir konuma getirilmesi gerektiğini ve sivilliğin ve sivil toplumun önünü açıcı adımların atılması gerektiğini ifade etti.