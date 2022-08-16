Cubiti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı heyetinden Rektör Çiftçi’ye ziyaret

Cubiti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı heyeti, işbirliği çerçevesinde temaslarda bulunmak amacı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret etti.

Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi arasından yapılan ve uzun süredir devam eden işbirliği çerçevesinde bilgi birikimi ve imkanlarını Cibutili öğrencilere aktarılıyor. Cibuti Üniversitesi’nden mezun olan başarılı öğrencilere verilen yurtdışı eğitim bursu ile yüksek lisans eğitimi alması planlanan öğrencilere ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cubiti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı heyeti, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret etti.

Bakan Danışmanı Dr. Fahmi Ahmed Mohamed, Türkiye’de farklı konularda işbirliği yaptıkları 3 üniversiteden biri olan Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin öğrencilere sunduğu eğitim kalitesinden ve imkanlardan son derece memnun olduklarını ve gelecek akademik yıl için yaklaşık 60 öğrenciyi yüksek lisans eğitimi için göndermeyi arzu ettiklerini dile getirdi. Ziyarette ayrıca mevcut öğrencilere ilişkin bir değerlendirme yapılarak Cibuti Cumhuriyet’inin öğrencilerden beklentilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı benimsediğini ve öğrencilere sunulan imkan fırsatların geliştirilmesi için sürekli çalışmaya devam ettiklerini belirterek Cibuti ile işbirliğinden ve burs almaya hak kazan öğrencileri Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Ziyaret misafirlere hediye takdim edilmesi ile sona erdi.