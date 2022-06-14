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Çocuk Gelişimi öğrencileri özel bireyler için kolları sıvadı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, özel bireylere yönelik gelişimsel destek uygulamaları düzenledi.

ÇANKIRI 14.06.2022, 11:07
Çocuk Gelişimi öğrencileri özel bireyler için kolları sıvadı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, özel bireylere yönelik gelişimsel destek uygulamaları düzenledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, “Topluma Hizmet Projesi” çerçevesinde hayata geçirdikleri "Farkındalığa Işık Ol Projesi” ile Eldivan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi öğrencilerine yönelik gelişimsel destek uygulamaları gerçekleştirdi.

Öğr. Gör. İsmail Özcan koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler, özel bireylere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Proje, gün boyunca farklı atölye çalışmalarıyla devam etti.

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