Çiftçilere trafik eğitimi

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde traktör kazalarının azaltılması için çiftçilere eğitim verildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı’da 2021-2030 yılları arası trafik kazalarının yüzde 50 azaltılması ve 2050 yılına kadar trafik kazası sebebiyle meydana gelen can kayıplarının sıfırlanması hedefi doğrultusunda, traktör kazaları ve kazalara karşı alınacak tedbirlerle ilgili seminer düzenlendi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Çerkeş ilçesinde gerçekleştirilen seminere Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, ilgili kurum müdürleri şoförler odası başkanı ve muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Seminerde trafik kuraları hakkında bilgilendirilme yapıldı.