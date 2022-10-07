Çankırılı öğretmen, Rektör Çiftçi’ye yazdığı kitabı takdim etti

Çankırı Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Şirin Zerey Koç, kaleme aldığı “Yaşamak İçin Sanat” kitabını Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye takdim etti.

Çankırı Atatürk Ortaokulu Müdürü Bekir Somuncu, Müdür Yardımcısı Muhittin Şahin ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Şirin Zerey Koç, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret etti. Ziyarette Öğretmen Şirin Zerey Koç, Rektör Çiftçi’ye danışmanlığını Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen’in yaptığı yüksek lisans tezinden kitaplaştırılan ve Çizgi Yayınevi’nden çıkan “Yaşamak İçin Sanat” kitabını takdim etti.

Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yılları arasında siyasi, kültürel, sosyal ortama şahitlik eden Şakir Paşa ailesi üyelerinin hayatları ve sanatlarını ele alan eserle ilgili bilgi veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Şirin Zerey Koç, “Bu kitap uzun zamandır hayalim olan ve çok emek verdiğim bir çalışmaydı. Bu anlamda bana her zaman destek veren ve cesaretlendiren danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri kabul eden ve kitabımıza yakın ilgi gösteren Sayın Rektörümüze de çok teşekkür ediyorum. Emek verdiğimiz bir çalışmanın şehrimizin eğitiminin en üst yöneticisi tarafından beğenilmesi ve takdir edilmesi bizi çok mutlu etti. İnşallah daha farklı çalışmalarla yazmaya devam edeceğiz” dedi.

Kitabı inceleyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, bilginin çok çabuk tüketildiği ve gelişen teknoloji ile birlikte üretmenin, yazmanın akademiye ve toplum hayatı için çok önemli olduğu bir dönemde yazı hayatına kazandırılan bu tür eserlerin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Rektör Çiftçi, “Gerçekten yazmak çok meşakkatli, çokça araştırma ve okumak gerektiren bir eylem. Değerli öğretmenimizin kendi işi yanında hem yüksek lisans yapması üstüne bu tezden bir kitap çıkarması çok değerli. Kendisini tebrik ediyorum. Biz Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak üretmek isteyen, bu ülke toplum için faydalı bir iş yapan herkesin yanındayız, destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyor ve bu kıymetli eserin sanat camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.