Çankırı’da yükümlüler için beko-loder ve forklift operatörlüğü kursları düzenlenecek

Çankırı’da imzalanan protokol ile dezavantajlı yükümlüler için beko-loder ve forklift operatörlüğü düzenlenecek. Yükümlüler alacakları sertifika sayesinde iş sahibi olabilecek.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çankırı Ticaret Borsası ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Çankırı Adalet Sarayında düzenlenen protokol imza törenine Çankırı Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Denetimli Serbestlik Savcısı Hasan Hüseyin Ağlamaz, Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Vekili Arif Kırkpınar, Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Erdal Arslan, Çankırı Ticaret Borsası Başkan Vekili Mustafa Berç Topal ve Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Kaya katıldı.

Düzenlenen protokole göre Çankırı’da ikamet eden dezavantajlı denetimli serbestlik

yükümlülerinin mesleki niteliklerinin artırılarak iş ve meslek edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla bekoloder ve forklift iş makinelerine yönelik kurs açılması planlanıyor. Proje hedefleri arasında denetimli serbestlik yükümlülerinin iyileştirme sürecinde kişilerin toplumla yeniden bağ kurmaları ve güçlendirilmeleri yer alıyor. Yükümlülere önemli katkısının olması beklenen çalışmada iş makinesi ve usta öğreticiyi Çankırı Ticaret Borsası temin edecek. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştireceği eğitim dönemi sonunda yazılı ve pratik sınavlar yapılacak.