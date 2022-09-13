Çankırı’da ’yılın ahisi’ plaketle ödüllendirildi

Çankırı’da düzenlenen törenlerle kutlanan Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları çerçevesinde yılın ahisi seçilen esnaf plaketle ödüllendirildi.

Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları, Çankırı’da düzenlenen törenle kutlandı. 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kutlama programına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Civitçioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, STK temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Toplumun yazılı olan kurallarının yanında örfün, adetin, teamüllerin ve toplumun kendi dinamiklerinin yaşatılması çok büyük önem arz etmekte. Ahilik de bunun bu coğrafyadaki en güzel örneklerinden birisi. Toplumun, çarşının, esnafın, ticaret erbabının kendi dinamiği, geçmişten günümüze farklı formlara bürünmüş olsa da devam eden bir gelenek. Ahilik örfüne, adet ve geleneğine uygun olarak esnaflığını, ticaretini yapan tüm ticaret erbabına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Bu geleneğin yaşaması için mücadele eden başta Esnaf Odası Başkanı ve tüm esnafımıza da teşekkür ediyorum. Yıllarını esnaflığa vermiş yılın ahisini de tebrik ediyorum. Genç ahilerimiz olan çıraklarımız ve kalfalarımıza da yolları, bahtları açık olsun diyorum. İnşallah bu geleneği bu adeti bu doğruluğu ve dürüstlüğü gelecek nesillere aktarabiliriz. Bu uğurda bizler de elimizden geleni yapacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından gelen bir devletin yönetiminin parçasıyız. Bu sebeple bu geleneğin devamı için, esnafımızın bu çarşıda ve bu coğrafyada faaliyetini devam ettirmesi adına devlet adamı olarak üzerimize düşen ne varsa ben ve çalışma arkadaşlarım esnafımızın yanında olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği (ÇAYASAD) Başkan Yardımcısı Yüksel Arslan tarafından “Osmanlı Dönemi Ticari Hayat ve Esnaf Teşkilatları” konulu konferans verildi. Konferansın ardından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin "Ahilik" yiyatro gösterisi sahnelendi. Programın sonunda, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz tarafından, yılın ahisi seçilen esnaf Burhan Çalışkan’a, şed kuşatılarak plaket verildi.