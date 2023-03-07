Çankırı’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Çankırı’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Çankırı’nın Çerkeş, Kurşunlu, Orta ilçeleri ile İstanbul ve Kocaeli’de 8 sekiz şüpheli şahsa yönelik belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda farklı miktarlarda esrar, metamfetamin, sentetik kannobinoid, ecstasy, uyuşturucu kullanma aparatları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken, 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 4 şahıs ise tutuklandı.