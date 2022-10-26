Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları ile ilgili istatistikleri paylaştı. Verilere göre, Çankırı’da Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155’e yükseldi. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 39,7’sini otomobil, yüzde 27,4’ünü traktör, yüzde 15,1’ini kamyonet, yüzde 11,9’unu motosiklet, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,2’sini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,5’ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 241 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Çankırı’da Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 241 taşıt içinde motosiklet yüzde 41,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 31,5 ile traktör, yüzde 12,4 ile kamyonet, yüze 11,6 ile otomobil takip etti. Çankırı’da Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen aya göre 16 adet arttı.