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Çankırı’da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Çankırı’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇANKIRI 24.10.2022, 21:49
Çankırı’da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Çankırı’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 1 şahsın sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlendi. Ekipler tarafından şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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