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Çankırı’da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
Çankırı’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ÇANKIRI 24.10.2022, 21:49
Çankırı’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 1 şahsın sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlendi. Ekipler tarafından şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.