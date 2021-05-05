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Çankırı’da sıkı ’tam kapanma’ denetimi

Çankırı’da tam kapanma sürecinde sıkı denetim ve kontroller devam ediyor.

ÇANKIRI 05.05.2021, 16:41
Çankırı’da sıkı ’tam kapanma’ denetimi

Çankırı’da tam kapanma sürecinde sıkı denetim ve kontroller devam ediyor.

Çankırı’da pandemi ile mücadelede uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 6’ncı gününde de kontrol ve denetimler sürüyor. Yollarda kontrol noktası oluşturan polis ekipleri araç sürücülerinin ve yanlarında bulunanların izin belgelerini kontrol ediyor. Ekipler, vatandaşlara tedbirler konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılarda bulunurken muaf olmadığı halde dışarıda olanlara da gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla yoğunluk oluşması muhtemel fırın ve marketlerde de sık sık maske ve mesafe kontrolleri sürüyor.
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