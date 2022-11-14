Çankırı’da otomobil ile elektrikli triportör çarpıştı: 3 yaralı

Çankırı’da otomobil ile elektrikli triportörün çarpışması neticesinde 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı- Yapraklı karayolu TOBB Fen Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.K. (22) idaresindeki 18 AAP 453 plakalı otomobil ile ters yöne giren Melike K. (63) yönetimindeki 18 AAV 651 plakalı triportör çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.C.K., Melike K. ile M.E.A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devle Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Melike K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.