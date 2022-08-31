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Çankırı’da motosiklet ile otomobil çarptı: 1 yaralı
Çankırı’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
ÇANKIRI 31.08.2022, 19:43
Çankırı’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çankırı merkez Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (18) idaresindeki plakasız motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 18 AJ 302 otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Ö., Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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