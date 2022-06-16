banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Çankırı’da konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilere göre, Çankırı’da Mayıs ayında yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,2 arttığı belirtildi.

ÇANKIRI 16.06.2022, 09:24
Çankırı’da konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilere göre, Çankırı’da Mayıs ayında yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,2 arttığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı "Konut Satış İstatistikleri"ni açıkladı. Mayıs ayında Çankırı genelinde 185 konutun satışının yapıldığı açıklandı. Açıklamada konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 110,2 oranında arttığıbelirtildi. Çankırı merkez ilçesinde ise Mayıs ayında 102 adet konut satıldı, merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 55,1 oldu.

Öte yandan Mayıs ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 73. il oldu.

Yorumlar (0)
27°
açık