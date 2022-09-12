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Çankırı’da ilk zil çaldı: 27 bin öğrenci ders başı yaptı

Çankırı’da ilk ders zilinin çalması ile 27 bin 601 öğrenci ders başı yaptı.

ÇANKIRI 12.09.2022, 09:33
Çankırı’da ilk zil çaldı: 27 bin öğrenci ders başı yaptı

Çankırı’da ilk ders zilinin çalması ile 27 bin 601 öğrenci ders başı yaptı.

Türkiye genelinde okullar için zil ilk çaldı. 12 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı başladı. İlk ders zilinin çalması ile birlikte, Çankırı’da, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 27 bin 601 öğrenci ders başı yaptı.

Yaz tatilinin sona ermesi ile okullarına dönen öğrenciler, mutlu olduklarını söyledi.

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