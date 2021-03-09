Çankırı’da ’En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında 600 kadına ulaşıldı

İçişleri Bakanlığınca toplumun genelinde bilinç oluşturmak adına başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında şimdiye dek Çankırı’da 600 kadına bilgi verildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda farklı tarihlerde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde online olarak 17 kadın olmak üzere 27 İl Müftülüğü görevlisine, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışan 96 kadın personele, 113’ü anne adayı olmak üzere 123 kişinin katılımıyla ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projelerinin tanıtımı ve bilgilendirilmesi yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında kentte şimdiye dek 600 anne ve anne adayının projeler hakkında bilgilendirildiği bildirildi.