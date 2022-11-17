Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı’da Ekim ayında 183 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından Çankırı’ya ait Ekim ayında konut satış istatistikleri açıklandı. Verilen bilgilere göre, Çankırı’da Ekim ayında 183 konut satıldı. Ekim ayındaki konut satışlarının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 oranında azaldığı görüldü. Ekim ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 71. il oldu. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 51,4 oldu.

Çankırı’da ipotekli konut satışları 23 adet olarak gerçekleşirken, diğer satış türleri neticesinde 160 konut el değiştirdi. Öte yandan, Çankırı’da Ekim ayında, 54 konut ilk defa satılırken, 129 ikinci el konut el değiştirdi.