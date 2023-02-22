Çankırı’da "Dijital Dünyada Aile Olmak" semineri

Çankırı’da çocuklara ve ebeveynlerine yönelik düzenlenen "Dijital Dünyada Aile Olmak" konulu seminerde, internet bağımlılığı ve dijital oyunların riskleri anlatıldı.

Çankırı Belediyesi tarafından çocuklara ve ebeveynlerine yönelik "Dijital Dünyada Aile Olmak" konulu seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Çelebi Çağlayan, çocukların internet bağımlılığı, sosyal medya alışkanlıkları, dijital oyunların riskleri, kişiye ve aileye yönelik tehdit oluşturabilecek dijital riskler ve alınabilecek önlemler konusunda bilgiler aktardı.