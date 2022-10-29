Çankırı’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Çankırı’da, Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz’ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından 15 Temmuz Mili İrade Meydanında kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, kent protokolü, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlamanın ve bunun haklı gururu içerisindeyiz. Cumhuriyetimiz devletimiz milletimiz inşallah cumhuriyetin kurulduğu 99. Yıl kadar genç ve 99 yıllık tecrübeyle inşallah gelecek yüzyılda güce ve kuvvete sahip. Bu konuda gençlerimize olan inancımız tam cumhuriyete giden yolda yapılan fedakarlıklar çekilen çileler, kaybedilen canlar ve tüm fedakarlıkların gençlerimizin bilincinde olduğunu düşünüyor ve inşallah onlarında kendilerini özgür bir vatan vermek için, onlara özgür bir yurt bırakmak için yapılan fedakarlıklara sahip çıkacak ve ülkemizin 99 yılda geldiği seviyeden daha ilerisine taşıyacak gayret ve fedakarlıklarla çalışacaklarına inanıyor ve hepsinin yolu bahtı açık olsun diyorum" dedi.

Vali Ayaz’ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Gurubu tarafından sahnelenen gösteriler büyük ilgi gördü. Jandarma komandolarının gösterileri ile devam eden tören, tören geçişinin ardından sona erdi.