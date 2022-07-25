banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ordu’da basın ödülleri sahiplerini buldu
Ordu’da basın ödülleri sahiplerini buldu
Erdoğan'dan son dakika açıklamaları!
Erdoğan'dan son dakika açıklamaları!
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması

Çankırı’da bir belde doğalgaza kavuştu

Çankırı’nın Orta ilçesi Yaylakent beldesine, gerçekleştirilen meşale yakma töreni ile doğalgaz verilmeye başlandı.

ÇANKIRI 25.07.2022, 22:25
Çankırı’da bir belde doğalgaza kavuştu

Çankırı’nın Orta ilçesi Yaylakent beldesine, gerçekleştirilen meşale yakma töreni ile doğalgaz verilmeye başlandı.

Çankırı’nın Orta ilçesi Yaylakent beldesi düzenlenen törenle doğalgaza kavuştu. Doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beldede “Doğalgaz Açılış ve Meşale Yakma Töreni” gerçekleştirildi. Törende konuşan Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu güzel bir güne şahitlik ettiklerini belirterek doğalgazın beldeye hayırlı olmasını diledi.

Protokol konuşmalarının ardından meşale yakılarak beldeye ilk doğalgaz verildi.

Yorumlar (0)
25°
açık