Çankırı’da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Çankırı’da düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı”nda konuşan Çankırı Valisi Avni Çakır, “Sorumluluk sahamızda tedbirler almazsak daha çok arttığını görmüş olacağız" dedi.

Çankırı Valiliği koordinesinde “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı” düzenlendi. Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ve yarına kadar devam edecek çalıştayın açılışında konuşan Çankırı Valisi Avni Çakır, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele bir yol haritası çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Detaylı bir çalışma yapmayı hedeflediklerini belirten Vali Ayaz, "Arkadaşlarımızda ellerinden geldikçe detaylı bir çalışma yapmaya ve her kurumdan arkadaşlarımızın katılım sağlamasına çalıştık. Bağımlılık belki de yaygın olarak alkol, uyuşturucu, sigara gündemimizde ama giderek yeni bağımlılık yapıcı maddelerinin türediği pandemi zamanında bağımlılık oranının arttığını görmekteyiz. Benim şahsi olarak çalıştaydan beklentim bir ilin genel bir fotoğrafını görebilmek inşallah bunlar sizlerin yapacağı çalışmalar ile önlenecek. Dediğim gibi sosyal problemlerin çözümü kolay değil, yine mahallelerimizde muhtarlarımız bu problemlere çözümler arayabilir. Bunun için bizim idare olarak alabileceğimiz en büyük tedbir önleyici tedbirler. Ben idareci olarak en çekindiğim konu; sorumluluk sahamızda tedbirler almazsak daha çok arttığını görmüş olacağız" dedi.

Çalıştay, yarın yapılacak sunumun ardından sona erecek.