banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı

Çankırı’da 500 keklik doğaya salındı

Çankırı’da, zararlı böceklerle mücadele ve popülasyonunun arttırılması amacıyla 500 keklik doğaya salındı.

ÇANKIRI 19.08.2022, 11:25
Çankırı’da 500 keklik doğaya salındı

Çankırı’da, zararlı böceklerle mücadele ve popülasyonunun arttırılması amacıyla 500 keklik doğaya salındı.

Çankırı’da keklik popülasyonunun arttırılması ve kene benzeri zararlı böceklerle mücadele amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından yetiştirilen keklikler doğaya salındı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ve yetkililerin katılımı ile 500 keklik doğaya salındı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu