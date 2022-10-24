Çankırı’da 30 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Çankırı’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 30 araç sürücüsüne toplam 21 bin 503 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde 2 gün boyunca trafik kurallarını ihlal eden sürücü ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde 30 araç sürücüsüne toplam 21 bin 503 TL idari para cezası kesildi.