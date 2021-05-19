Çankırı’da ’19 Mayıs’ yürüyüşü

Çankırı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 102’nci yıl dönümü münasebetiyle Çankırı’da tören düzenlendi. Tören kapsamında, sporcular ve protokolün katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden anıt alanına kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşının okunduğu törende anıt alanına da çelenk sunuldu.

"Devletimiz gençleri geleceğe hazırlamak için gayret gösteriyor"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz burada yaptığı konuşmada, "Gaziler ve tüm toplumun fedakarlığıyla kurtuluş mücadelesinin sona ermesinin 102’nci yıl dönümünü salgın tedbirleri içerisinde kutluyoruz. Beraberindeki silah arkadaşları ve o günkü milleti kurdu. Gelecek sizlere emanet. Bugün bizlerin şu anda buradaki hazirunun bulunduğu makamların tamamında inşallah sizler olacaksınız. Devletimiz tüm gücüyle sizleri geleceğe hazırlamak için gayret göstermekte. İnşallah günü geldiğinde şu anda taşıdığımız bayrakları sembolik olsa da sizlere teslim edeceğiz. Sizler bugüne milletimizi getirenlerin çok daha üzerinde gayret göstererek bizden çok daha çaba sarf ederek vatanımızı milletimizi çok daha güzel yarınlara taşıyacaksınız. Ben sizlere olan inancımı hem şahsım hem de sizleri izleyen heyet adına teyit etmek istiyorum. Bugüne kadar emek verenlere gazilerimize, şehitlerimize rahmet ve saygıyla selamlıyorum. Vatan sizlere emanet geleceği yüceltecek, yükseltecek bizlere ve torunlarımıza daha iyi bir ülke inşa edecek olan sizlersiniz" dedi.