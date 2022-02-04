Çankırı’da 14 bin kilometrelik köy yolu ulaşıma açıldı

Çankırı’da etkili olan kar yağışı süresince 14 bin 529 kilometrelik köy yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenerek ulaşıma açıldı.

Çankırı İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler tarafından kar yağışının kentte etkili olmasından itibaren defalarca ulaşıma kapanan 577 kırsal yerleşim biriminin yolları, ulaşıma açıldı. Ekipler, toplam 14 bin 529 kilometre yolda karla mücadele çalışması yaptı.

İl Özel idaresi 6 kepçe, 13 greyder, 1 dozer, 2 kar makinası, 9 kar küreme kamyonu ile 29 ekip ve 85 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.