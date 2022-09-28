Çankırı’da Haziran-Eylül ayları arasında yapılan çalışmalar ve yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler veren Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Korona virüs nedeniyle Mart ayından bugüne kadar 37 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, düzenlenen basın toplantısında Çankırı’da devam eden çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgiler verdi. Toplantıda Vali Yardımcısı Recep Yüksel’de hazır bulundu. Toplantıda Vali Ayaz, İl Özel İdaresi, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ile eğitim ve sağlık alanındaki Haziran-Eylül ayları arasındaki süreçte yapılan çalışmalar, projeler ve gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Haziran- Eylül ayları arasında 244 kilometrelik yaptık"

Köy yollarında 442 proje tamamlandığını ve tüm yol projeleri için 141 milyon 308 bin 786 TL tahsis edildiğini ifade eden Vali Ayaz, "Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, çalışacağız. Bu yolda Özel İdareden ciddi bir bütçe kullandık. Haziran- Eylül ayları arasında 244 kilometrelik yapmış olduk. Köy yollarında 442 proje tamamlanmıştır. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Kadına yönelik şiddeti önlemek için yürütülen çalışmalara da değinen Vali Ayaz, "Kadına yönelik şiddet gündem maddelerimizden birisi, önem gösteriyoruz ama yine de 198 işlem gerçekleştirilmiş olduk. 8 elektronik kelepçe tedbiri uyguladık. Şu anda elektronik kelepçe tedbiri yok. Devam eden bu konu, önümüzdeki dönemde de önemli gündem maddelerinde yer alacak. Biz yöneticiler, önleyici eğitim, bilinçlendirme noktasındayız. Bu konuda da hedef kitlemiz erkeklere yönelik şiddet konusundaki eğitimlerimize devam ediyoruz. Yine okullarımızda da kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilinçlendirme süreci yürütüyoruz. Bundan çocuklarımızı uzak tutmamız lazım. Şiddet, okulda, sokakta belki bir hayvana yapılarak, belki büyüdüğünde de eşine, çocuğuna yönelik ortaya çıkabilmektedir. Onun için eğitim çerçevesinde de şiddetle mücadelemiz devam etmekte" dedi.

Trafik önlemleriyle ilgili de konuşan Ayaz, "Trafik verileri, pandemi nedeniyle biraz daha düşüktü. Pandemiden çıktığımızdan dolayı bu veriler biraz yükseldi. Geçen hafta Atkaracalar’da tek taraflı trafik kazasında 3 kişi vefat etti. Vefat edenlerden birisi de 1 yaşındaki çocuk. Arkada oturan iki hanımefendi ve bebek hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Emniyet kemeri ile ilgili olarak da hızla ilgili olarak yaya geçitleri ile ilgili olarak da uygulamalarımız devam edecek" diye konuştu.

Korona virüs verileri ilgili de bilgi veren Ayaz, Çankırı’da toplam 659 kişinin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Serviste tedavisine devam edilen 3 hastamız var. Bu hastalarımızdan birisinin de maalesef aşısı yok. Kovid-19 nedeniyle Mart ayından bugüne kadar 37 kişi hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

Vali Ayaz, vatandaşlara korona virüs aşı yaptırmaları noktasında da uyarıda bulundu.