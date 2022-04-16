Çankırı "Sağlık Turizmi Şehri" ödülünün sahibi oldu

Rotahane Projesi çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen törende Çankırı, "Sağlık Turizmi Şehri" ödülüne layık görüldü.

Yıl boyunca iç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Rotahane, turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirmek amacıyla Yıldız Ödülleri Gecesi düzenledi. Rotahane Projesi çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen törende Çankırı, "Sağlık Turizmi Şehri" ödülüne layık görüldü.

Çankırı adına ödül alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı tören sonunda açıklamalarda bulunarak, “Turizm açısından böylesi önemli bir projeyi hayata geçiren Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’ya teşekkür ediyorum. Bu program vesilesiyle birçok sanatçı ve turizmci ile görüşme fırsatımız oldu. İnşallah ilimizin yıldızını daha parlatarak Kültür ve Turizm şehri olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.