Çankırı Belediyesinden su kayıplarına karşı önlem

Çankırı Belediyesi, su tasarrufunu sağlamak için ev ve iş yerlerinde su kayıpları ile mücadele çalışmalarına bahçe sulamalarını da dâhil etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, sulama arklarında su kaybını en aza indirgemek ve verimli sulama yapılmasını sağlamak amacı ile su arklarının ham toprak olan kısımlarını betonarme arklara dönüştürmek için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gerekli ölçüm ve düzenlemelerin ardından beton kanalların oluşturulacağı sulama arkları sayesinde toprak arklarda oluşan su kayıplarının minimum düzeye çekileceğini söyledi. Esen, artan kuraklık ile birlikte daha az su kullanarak daha fazla iş yapılmasının öğrenilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirterek suyun her alanda kullanımında tasarrufun önemine dikkat çekti.

Ayrıca, toplam uzunluğu 12 bin metre olan ve üç ana koldan ilerleyen sulama sahalarında suyun bahçelere verimli ulaşması için sulama mevsiminden önce detaylı temizlik çalışmaları yapılarak bahçe sulamaya uygun hale getirileceği bildirildi.