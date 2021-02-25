Çankırı Belediye Başkanı Covid-19 aşısı oldu

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programına uyan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Devlet Hastanesine giderek ilk doz korona virüs aşısını oldu. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Esen, “Ülkemiz, salgın sürecinde aşı politikasını istikrarlı bir şekilde uygulayan ülkelerden oldu. Sağlık ekiplerimiz, kar kış demeden evinden çıkamayan büyüklerimizin ayağına kadar giderek onlara aşı imkânı sağladı. Sırası gelince herkesin aşıyı yaptırmasının salgını yenmekte önemli olduğunu düşünüyorum. Aşımızı olsak dahi rehavete kapılmak yok; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize bir an evvel kavuşmamamızı diliyorum” dedi.