Son Dakika
ÇAKÜ’YE yeni spor kompleksi geliyor
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUYAZI KAMPÜSÜNDE YAPILACAK HALI SAHA VE TIRMANMA DUVARINDAN ÜNİVERSİTE PERSONELİ, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR YARARLANACAK.
ÇANKIRI 03.04.2023, 13:15
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsünde yapılacak halı saha ve tırmanma duvarından üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar yararlanacak.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı kampüsünde üniversite öğrencilerinin aktivite alanının büyütülmesi çerçevesinde yürütülen halı saha ve tırmanma duvarı projesine başlandı. Yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler, personeller ve vatandaşların yararlanması planlanıyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından spor tesisinin kullanımına yön verilecek. Halı saha ve tırmanma duvarının Temmuz ayında hizmete sunulması bekleniyor.