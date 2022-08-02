ÇAKÜ’den üniversite adaylarına rehberlik hizmeti

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı’nın farklı noktalarında açtığı stantlarda 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında tercih yapan üniversite adayı öğrencilere destek sağlıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında tercih yapan öğrencilerin ve ailelerin yanında olmak için, Çankırı’nın farklı noktalarında açtığı tercih stantları ile üniversite adayı Çankırılı öğrenciler ile bir araya geliyor.

Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi, Çankırı Yunus Alışveriş Merkezi, Çankırı Belediyesi ve Çankırı Müzesi önünde kurulan stantlarda, her biri kendi branşında uzman öğretim elemanları, doğru tercih yapabilmeleri amacıyla, öğrencilere üniversite tercih sürecinde destek sağlıyor. Açılan stantlarda öğrencilerin hangi bölümlere yönelmesi gerektiği, iş olanakları ve hangi üniversiteleri tercih edebilecekleri gibi konularda yol gösterilirken ÇAKÜ’nün bölüm ve imkânları hakkında da tanıtımlar gerçekleştiriliyor.

Stantlarda öğrenci adayları ile bir araya gelen ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tansel Yılmaz başta olmak üzere, stantların açılmasında kendilerine destek olan tüm kurum, kuruluş ve kişilere çokça teşekkür ettiğini belirtti. Üniversite adayı öğrencilere tercih sürecinde destek olma, yol gösterme, danışmanlık yapma ve ayrıca ÇAKÜ’nün potansiyellerini anlatmak adına bu stantların açıldığını dile getiren Rektör Çiftçi, insanların hayatında önemli kavşaklar olduğunu, üniversite tercihin de bunlardan biri olduğunu belirterek, “Biz inanıyoruz ki gençliğimizi, kabiliyetleri ve yeteneklerine göre en iyi şekilde yönlendirebilirsek, gelecek süreçte toplumumuz için önemli kazanımlarımız olacaktır” dedi.

“İnsanı en nitelikli şekilde yetiştireceğiz ki geleceğimizi de en iyi şekilde inşa edelim” ifadelerine yer veren Çiftçi, “Öğrencilerimizin bilgi ve birikimini hata yapmadan en doğru şekilde yönlendirmek adına üniversite tercihlerini oldukça önemli görüyoruz. Bu nedenle de şu ana kadar üniversitemizin birçok biriminde, tercih ve danışmanlık merkezi kurduk. Öğrenci odaklı bir üniversite anlayışı ile öğrencilerimiz için sürekli sahadayız ve paydaşlarımızla sürekli bir iletişim halinde olamaya çalışıyoruz. Tüm Çankırılı gençlerimiz için daha iyi neler yapabilirizin derdindeyiz. Çünkü bu gençler, nerede okursa okusunlar ülkemizin geleceğini dizayn edecekler ve bu nedenle asıl derdimiz de gençlerin milletimiz için faydalı birer birey olabilmesidir” diye konuştu.

ÇAKÜ öğretim elemanları tarafından 09.00-17.00 saatleri arasında öğrenci ve velilere verilen rehberlik hizmeti, 5 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.