ÇAKÜ’den Bulgaristan’da önemli temaslar

Bulgaristan’da temaslarda bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Bulgaristan Bilimler Akademisi ve Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi ile Erasmus ve ortak araştırma projelerinin yapılması için anlaşmalara imza attı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi resmi temaslarda bulunduğu Bulgaristan’da, Avrupa Birliği projeleri ve Erasmus hareketlilik anlaşmaları için Bulgaristan Bilimler Akademisi ve Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesini ziyaret etti. Yapılan toplantılar neticesinde Bulgaristan Bilimler Akademisi ve bu akademiye bağlı 25 araştırma enstitüsü ile ortak Avrupa Birliği ve araştırma projesi yapılması kararlaştırıldı. Görüşmeler sonunda Rektör Çiftçi ve beraberindeki heyet, araştırma enstitülerini gezerek Bilimler Akademisi Müdürü Doç. Tatyana Kutsarova’dan bilgi aldı. Bulgaristan Bilimler Akademisi’ne bağlı Elektronik Enstitüsü Müdürü Doç. Tatyana Kutsarova kurumun faaliyetlerini ve bilimsel kadrosunu tanıttı. Elektronik Enstitüsü’nden bilim adamlarının çalıştıkları yeni malzemeler ve kaplamalar, malzeme bilimi alanındaki bilimsel teknolojiler, elektron ışını teknolojileri, atmosferin uzaktan algılanması ve doğrusal olmayan optiğin uygulanması, endüstriyel uygulamalar ve biyotıp ve çevre alanlarında işbirliği olanakları ele alındı.

Ziyaretten duyulduğu memnuniyeti dile getiren Kutsarova, bugüne kadar Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden rektör düzeyinde ilk kez Rektör Çiftçi’nin kendilerini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Rektör Çiftçi bundan sonraki süreçte hem TÜBİTA K hem de ÇAKÜ ile ortak araştırma projelerinin geliştirebileceğini ifade etti. Bunun hem Türkiye hem de Bulgaristan için çok faydalı olduğunu vurgulayan Rektör Çiftçi tamamlanacak projelerle birlikte hem bilime hem insanlığa hem de ekonomiye çok ciddi katkıların olacağını ifade etti.

Rektör Çiftçi; Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi ziyaretinde de Erasmus anlaşması ve iyi niyet protokolü imzalayarak ilerleyen dönemlerde öğrenci ve personel hareketliliğinin başlayacağı bildirildi. Bunun yanında yapılan protokol ile ortak yüksek lisans programlarının açılması ve yeni projelerde birlikte yer alma üzerinde hem fikir kalındı.