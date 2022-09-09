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ÇAKÜ’deki cami hizmete açıldı, ilk cuma namazı kılındı
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde inşa edilen camide çalışmaların tamamlanması ile ilk cuma namazı kılındı.
ÇANKIRI 09.09.2022, 21:42
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde inşa edilen camide çalışmaların tamamlanması ile ilk cuma namazı kılındı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü’nde yapılan camide çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı. 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebileceği camide kılınan cuma namazının ardından, Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademisyenler, idari personelin duaları eşliğinde kurban kesimi yapıldı. Daha sonra cuma namazını camide kılan akademisyen, idari personel ve öğrencilere lokum ve tatlı ikramı yapıldı.
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